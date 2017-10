Ook dit jaar kindergondelvaart rondom SÃ¢nkop

Ook dit jaar kindergondelvaart rondom Sânkop

Publicatie: do 12 oktober 2017 12.23 uur

DROGEHAM - Komende vrijdag- en zaterdagavond zal er voor de twaalfde maal alweer een kindergondelvaart op wielen in Drogeham worden gehouden. Ook de kindergondelvaart kan niet meer weg worden gedacht uit Drogeham. Elk jaar wordt het weer groter aangepakt en blijkt dat ook de creativiteit bij de jonge kinderen toeneemt. En ook dit jaar regelen de kinderen alles zelf, van de ontwerpen tot wegafzetting.

Vele onderwerpen zullen aan het publiek getoond worden, en vaak vindt men dan ook onderwerpen terug die in de grote gondelvaart mee hebben “gevaren”. De publieke belangstelling is in de afgelopen jaren ook toegenomen, steeds meer mensen weten het parcours aan de Sânkop te vinden.

Aanvang van het spektakel is om 19:30 uur en de toegang is geheel gratis. En ook dit jaar zal op de zaterdagavond Malletband VIOS uit Kootstertille belangeloos hun medewerking aan deze kindergondelvaart verlenen.



Het stichtingsbestuur van de Gondelvaart op wielen is trots op de kindergondelvaart dat al zoveel jaren georganiseerd wordt.

FOTONIEUWS