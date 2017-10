Rookwaar gestolen bij inbraak in tankstation

Publicatie: do 12 oktober 2017 10.23 uur

GORREDIJK - Bij een inbraak in een tankstation aan de Wetterkant in Gorredijk zijn woensdagnacht sigaretten buitgemaakt. Het is nog onduidelijk hoeveel pakjes er buitgemaakt zijn.

De inbraak vond plaats omstreeks 2.15 uur. Door de toegangsdeur kapot te maken, wist men binnen te komen. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien.