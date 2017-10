Brommerrijbewijs ingevorderd na te hard in auto

Publicatie: di 10 oktober 2017 21.03 uur

OPEINDE - Op de N31 tussen Garyp en Opeinde heeft de politie dinsdag het AM-rijbewijs van een autobestuurder in beslag genomen. Met dit rijbewijs mag alleen een brommer of scooter bestuurd worden. De man was niet in het bezit van een B-rijbewijs.

Reden dat de man staande werd gehouden was zijn snelheid. Na correctie reed hij 54 km/u te hard. Daarnaast hebben nog twee andere automobilisten een boete gekregen. De een reed 35 km/u te hard en de ander 36 km/u te hard.