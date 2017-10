Gaslek in sloot Heechswei Oostrum

Publicatie: di 10 oktober 2017 18.00 uur

OOSTRUM - Dinsdagmiddag rond vijf uur werd de brandweer van Dokkum gealarmeerd voor een gaslek aan de Heechswei in Oostrum. Toen de spuitgasten ter plaatse kwamen bleek het lek al gedicht te zijn door een medewerker van Stedin.

In een sloot was een gasbuis vanaf die vanaf de hoofdleiding naar een woning liep stuk geraakt. Stedin heeft tijdelijk een dop op de buis geplaatst zodat het gaslek, in afwachting van de reparatie, gedicht was.

