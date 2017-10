Drankrijdster had vijf keer teveel op: werkstraf

Publicatie: di 10 oktober 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoonster van Drachten veroorzaakte op 18 mei een kop-staartbotsing. De vrouw had te diep in het glaasje gekeken, veel te diep, bleek na het ademonderzoek van de politie. De Drachtster had ruim vijf keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan. Ze was op weg om een pakje shag te halen, zei ze tegen politierechter Kees Post.

Dat ze stevig aan de drank was gegaan, had alles te maken met een echtscheiding en alle stress die dat met zich meebracht. 'Ik kan snappen dat je een borrel pakt als je het moeilijk hebt, maar stap je dan in de auto, alleen maar om shag te halen?', vroeg Post. De Drachtster antwoordde dat ze niet over de gevolgen had nagedacht. De aanrijding bleef zonder gevolgen, de auto's hadden nauwelijks schade en de betrokkenen geen letsel.

Daarmee had de vrouw volgens officier van justitie Bas van Dooren alle mazzel aan haar kant gehad. 'U had iemand dood kunnen rijden'. De Drachtster is inmiddels in het welbekende CBR-traject beland: ze heeft al een geschiktheidsonderzoek moeten ondergaan. Ze moet bewijzen dat ze een jaar alcoholvrij kan blijven. Dat onderzoek moest ze zelf betalen. En ze heeft hulp gezocht bij de verslavingszorg.

Daar hield de rechter rekening mee. Dat de vrouw de auto nodig heeft om haar kinderen weg te brengen, daar had Post geen boodschap aan. 'Dat vind ik heel jammer voor u, daar moet u maar een oplossing voor zoeken'. De Drachtster kreeg een werkstraf van 70 uur en een rijontzegging van een jaar, plus een half jaar voorwaardelijk.