40.000 euro subsidie voor Drachtster museum

Publicatie: di 10 oktober 2017 13.49 uur

DRACHTEN - De Mondriaan-tentoonstelling in Museum Drachten trekt veel extra bezoekers naar Drachten. Dit jaar hebben tot nu toe 20.000 mensen een bezoek gebracht aan het museum. Dat zijn er nu al meer dan de 19.500 over heel 2016. De uitgebreide marketingcampagne voor deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen door een provinciale subsidie van 40.000 euro.

Museum Drachten - Museum Dr8888 - is onderdeel van de zogenoemde metrolijn "From Mondriaan to Dutch Design". Deze toeristische lijnen zijn bedacht door het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Het NBTC heeft persreizen georganiseerd in Nederland om deze lijnen te promoten. Dit bracht veel journalisten naar Friesland, met als resultaat veel aandacht in nationale en internationale media. Ook de gemeente en ondernemers spelen met de nieuwe slogan: "Drachten, Stad in Stijl" in op het Mondriaanjaar. Dit gebeurt met citydressing en productontwikkeling waaronder een modelijn.