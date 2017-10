Vier keer zonder rijbewijs gereden: 4 weken cel

Publicatie: di 10 oktober 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Op 25 mei werd een 40-jarige inwoner van Kootstertille betrapt op rijden met drank op. De man werd in Harkema staande gehouden, hij had iets meer op dan is toegestaan. Dat hij had gedronken, was ook niet het grootste probleem, het rijbewijs van de man is al sinds eind 2008 ongeldig verklaard. Sindsdien heeft hij drie keer eerder zonder geldig rijbewijs gereden. Daarvoor kreeg hij al twee keer een werkstraf, maar hij moest ook al eens twee weken zitten.

De Tilster vertrouwde rechter Kees Post dinsdag toe dat auto's zijn grote hobby zijn. Op 25 mei was hij naar het oldtimerfestival in Hoornsterzwaag geweest. Hij had de nodige biertjes gedronken, maar hij was keurig met de taxi naar huis gegaan. Eenmaal thuis kreeg hij trek. "Ik had zin in pizza", zei de Tilster. Maar de pizzeria bezorgde niet en dus was de Tilster in de auto gestapt. "Dat was een domme beslissing", zei hij.

Hij is al jaren bezig om zijn rijbewijs terug te krijgen, maar het CBR werkt volgens hem niet echt mee. "Er wordt nooit iets duidelijk besloten", aldus de verdachte. Door toch in de auto te stappen, had de verdachte alle regels aan zijn laars gelapt, vond officier van justitie Bas van Dooren. "U hebt meermaals een dikke vinger naar het CBR opgestoken", zei de officier. De maat was vol, wat Van Dooren betrof.

Hij eiste acht weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. Advocaat Ubo van Ophoven vond dat zijn cliënt een werkstraf moest krijgen, maar de rechter was onverbiddelijk. Politierechter Post volgde de eis van de officier. Na drie veroordelingen voor rijden zonder rijbewijs had de Tilster volgens de rechter beter moeten weten. "Dan kruipt u nota bene voor een pizza achter het stuur. Als u keihard blijft rijden, moet u ook keihard gestraft worden", aldus Post.