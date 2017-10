Man gewond na val van ladder in Drachten

Publicatie: di 10 oktober 2017 12.26 uur

DRACHTEN - Een man is dinsdag gewond geraakt bij een val van een ladder in Drachten. Dit gebeurde omstreeks 11.50 uur bij werkzaamheden op een dak van een kerk aan de Pier Panderstraat in Drachten.

Door nog een onbekende oorzaak viel de man van de ladder en kwam op het dak terecht. De brandweer moest er aan te pas komen om de man van het dak te halen. De man is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.