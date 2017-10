Meterkast brandt uit in Helderstraat in Dokkum

Publicatie: di 10 oktober 2017 10.20 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum werd dinsdag rond 7.30 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Helderstraat in de stad. De brandweer kwam met spoed ter plaatse in de hoogwerker en tankautospuit.

De politie was eerder ter plaatse en is in samenwerking met omwonenden gestart met het blussen van de meterkast. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hebben de spuitgasten de brand afgeblust. Na de afblussing heeft men nog een intensieve nacontrole uitgevoerd en de woning geventileerd.

