Speelverbod op voetbalvelden opgeheven

Publicatie: ma 09 oktober 2017 18.13 uur

BURGUM - De voetbalvelden in Burgum kunnen vanaf dinsdag weer gebruikt worden, met uitzondering van het kunstgras. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft maandag de voetbalvelden schoongemaakt rond de Westermar. Op de velden lagen nog resten van de brand die donderdagnacht de sporthal in de as legde.

In overleg met de voetbalclubs BCV en VV Bergum is besloten dat de velden vrijgegeven worden vanaf dinsdag. Een deel van de voetbalvelden is beschikbaar. Drie van de acht velden hebben door de brand geen verlichting. De gemeente is bezig om zo snel mogelijk noodverlichting aan te leggen, zodat de clubs ook op deze velden weer kunnen sporten.



Het kunstgrasveld, dat direct naast de Westermar ligt, heeft veel schade opgelopen door brand en kan niet worden gebruikt. Het is nog onduidelijk of het veld gerepareerd kan worden of volledig moet worden vervangen.