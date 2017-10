Benefietconcert Rotary verplaatst naar Buitenpost

Publicatie: ma 09 oktober 2017 18.00 uur

BURGUM - Het benefietconcert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht is verplaatst van Burgum naar Buitenpost. Nadat vorige week Sporthal Westermar in Burgum afbrandde, moest voor het benefietconcert een nieuwe locatie worden gevonden. De organisatie, de Rotary Clubs Bergum en Lauwersland, vonden deze in de buurgemeente.

Het orkest en publiek hebben een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig en de sporthal De Houtmoune aan de Vaart 12 in Buitenpost heeft deze. De kaartverkoop was tijdelijk even stilgelegd, maar staat sinds het weekend weer open. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De kaarten kosten 15 euro en de opbrengst is bestemd voor bestrijding van laaggeletterdheid in Noordoost Friesland door de stichting Lezen en Schrijven.