OM eist werkstraf voor aanranding in spoelkeuken

Publicatie: ma 09 oktober 2017 17.10 uur

DOKKUM - Een 59-jarige man uit de gemeente Franekeradeel (Peins) heeft volgens het openbaar ministerie in het ziekenhuis in Dokkum een vrouwelijke collega aangerand. Dit zou vorig jaar op 2 november in de spoelkeuken zijn gebeurd.

Allerminst seksueel getint

De vrouw meldde zich huilend bij haar leidinggevende. Ze vertelde dat ze door een verpleegkundige was beetgepakt en betast. Hij maakte een 'knuffeldansje' zou hij hebben gezegd. De man zelf ontkent. Hij had haar slechts geholpen met het tillen van zware zakken. Eventuele aanrakingen waren allerminst seksueel getint, zei de man tegen de rechters.

Voldoende bewijs

De verhalen lopen weliswaar uiteen, maar de officier zag voldoende bewijs voor een veroordeling. De 59-jarige man is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Een werkstraf van zeventig uur was dan wel voldoende. Met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een schadevergoeding van 650 euro voor het slachtoffer.

De uitspraak van de rechtbank in Groningen volgt over twee weken.