Taxi Waaksma spant weer rechtszaak aan

Publicatie: ma 09 oktober 2017 13.50 uur

KOOTSTERTILLE - Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong hebben door middel van een dagvaarding een rechtszaak aangespannen. Ze willen niet dat taxivervoerders Dorenbos en Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) ook percelen gegund krijgen in de aanbesteding van het vervoer in Noordoost-Friesland. Waaksma en De Jong stellen dat het werk niet had mogen worden gegund aan de twee taxibedrijven uit Assen, VMNN en Dorenbos, omdat deze bedrijven dezelfde eigenaar hebben en bovendien binnenkort gaan fuseren.



Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur, reageert: "We sille no earst de stikken lêze. Yn it belang fan alle partijen sille we weromhâldend wêze yn ús reaksjes."