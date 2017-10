Hotelmedewerkster vrijgesproken van verduistering

Publicatie: ma 09 oktober 2017 13.44 uur

OUDEGA - Een 49-jarige vrouw uit Harkema is maandag op de rechtbank van Groningen vrijgesproken van het stelen van de baas. De vrouw werd in juli 2014 als medewerkster van een hotel in Oudega door de politie aangehouden voor verduistering. Volgens de rechters is dit onvoldoende bewezen.

Armband

De vrouw werkte al negen jaar lang in dit hotel. Ze werd in eerste instantie beschuldigd van het stelen van een armband. Ook van dit feit is zij vrijgesproken. De baas besloot na het armbandincident de camerabeelden te bekijken. Hierop was te zien dat de medewerkster meermalen geld uit de kas nam en hiermee uit beeld liep.

Briefje in de pot

De vrouw zei tegen de rechters dat het in dat hotel gebruikelijk was dat de lonen contant werden uitbetaald. Zij, maar ook haar collega's haalden wat zij nodig hadden uit de kas en schreven dit bedrag op een briefje dat in een pot werd gedaan. Een deugdelijke kasregistratie ontbrak. Haar baas haalde telkens aan het einde van de dag de kassa leeg, waardoor de medewerkers niet konden worden uitbetaald.

Reserveren van lonen

De vrouw legde daarom de lonen van de werknemers apart. Volgens de hotelier was hij voor ruim 18.000 euro bestolen. Hij stelde de vrouw een schikking voor van 15.000 euro. Daar ging de vrouw niet op in. De officier van justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een ontneming van ruim 18.000 euro. Door de vrijspraak hoeft de vrouw niets terug te betalen.

Door deze beschuldiging is de vrouw niet alleen haar baan in het hotel kwijtgeraakt. Haar voormalige werkgever belde ook de nieuwe werkgevers om hen voor de vrouw te waarschuwen. De vrouw is werkeloos gebleven.