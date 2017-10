Open dag dierartsen praktijk Drogeham

Publicatie: za 07 oktober 2017 20.15 uur

DROGEHAM -

Open dag dierartsen praktijk

Vandaag heeft dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen haar deuren geopend voor belangstellenden. Op deze open dag kon iedereen het nieuwe pand op de Lândyk bezichtigen. En dan dus ook verder dan een wachtkamer of een spreekkamer. Het personeel heeft uitleg gegeven wat er in elke ruimte gebeurd om zo duidelijk te maken wat er allemaal gaande is achter de schermen. Iedereen kon in de operatieruimte kijken, in de röntgenkamer en in de opname waar de dieren bijkomen na hun operatie. Ook boven bij de kantoren en in de vergaderzaal die gebruikt gaat worden voor workshops. Daarnaast was er dog dance, dog frisbee en was er een kleine kinderboerderij. Omdat de verwachting was dat er best wat mensen interesse hadden is er een grote tent neergezet met koffie en thee en dat was met het weer van vandaag welkome versnapering.

Daarnaast konden leveranciers en de bedrijven die betrokken waren bij de bouw zichzelf presenteren en uitleg geven wat hun betekenen voor de dierenartsenpraktijk.

De praktijk is op de huidige locatie al open sinds 7 augustus en is gebouwd omdat de dierenartsenpraktijk niet meer paste in het oude gebouw. Daar was bijvoorbeeld de röntgenruimte ook opslag en onderzoeksruimte. Nu is daar dus een aparte ruimte voor, een apart magazijn en een laboratorium. Deze ruimte is ook nodig omdat er inmiddels 5 dierenartsen werken en 9 assistentes. Dus die ruimte is ook echt nodig. Op deze manier kan er weer meer aan de klant geboden worden en is de zorgverlening aan het dier gemoderniseerd. Zo wil de praktijk de zorg verbeteren en zijn ze klaar voor de toekomst.

Ondanks het druilerige en regenachtige weer was de opkomst mooi groot en waren er veel positieve geluiden te horen over het pand. Velen waren ook verrast dat het van binnen toch nog zo groot was. De kinderen waren druk met de uitgezette speurtocht, de ouders stonden lekker aan de koffie in de tent en binnen kreeg iedereen voldoende uitleg over alles wat er gaande is binnen een dierenartsenpraktijk.

Misschien volgend jaar maar weer en dan met beter weer.

