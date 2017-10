Oogstdag en Fruitshow De kruidhof

Publicatie: za 07 oktober 2017 20.05 uur

BUITENPOST - De Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost sluit traditioneel haar seizoen af met een Oogstdag. Op zaterdag was deze feestelijke laatste openingsdag van De Kruidhof. Er was van alles te doen.

Zo was er weer de jaarlijkse Fruitshow van bijzondere oude fruitrassen en een markt met proeverijen. Er waren streek- en biologische producten in de Kloostertuin en de kas te koop. Voor kinderen en volwassenen waren er verschillende workshops en rondleidingen rondom fruit, kruiden en tuinmateriaal. Ondanks het slecht weer wisten de bezoekers de weg naar De Kruidhof te vinden.

