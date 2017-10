Organist Kees Rensma Koninklijk onderscheiden

Publicatie: za 07 oktober 2017 18.15 uur

TERNAARD - De 79-jarige Kees Rensma uit Ternaard is op zaterdagmiddag in Ternaard benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Rensma kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel tijdens een orgelconcert die hem was aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als organist bij de Protestantse Gemeente Ternaard.

Kees Rensma is in totaal 55 jaar organist geweest, hij begon hiermee in 1962. Daarnaast is de heer Rensma ook actief als organist voor diverse verzorgingshuizen in de regio. Sinds 2002 is de heer Rensma ook begeleider van het wekelijkse zanguurtje bij verzorgingstehuis De Skûle in Metslawier. Van 2003 tot 2013 was Kees Rensma tevens vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Spiker in Ternaard, hij verzorgde het patiëntenvervoer naar de fysiotherapie van De Sionsberg in Dokkum.

Ook was de heer Rensma actief voor Uitvaartereniging De Laatste Eer in Ternaard. Hij was van 1986-1998 drager en bestuurslid, en van 1998-2010 secretaris van de vereniging. Van 2000 tot 2005 was Kees Rensma secretaris van de folkloristische dansgroep De Dockumer Skotsploech.

Ter gelegenheid van zijn afscheid als organist werd hem een orgelconcert aangeboden op het Van Dam orgel in de grutte tsjerke in Ternaard, verzorgd door de bekende organist Bernard P. Winsemius uit Amsterdam. Kees Rensma is namelijk opgegroeid op de boerderij waar de heer Winsemius tijdens de oorlogsjaren is geboren. Het contact tussen beide is altijd gebleven.

Bernard Winsemius, die de vaste organist is van de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft zijn carriére mogelijk te danken aan de vader van Kees Rensma. Toen de 9-jarige Winsemius met z'n ouders weer eens te gast was bij de Rensma's in Ternaard nam boer Rensma Bernard mee naar het orgel van de kerk in Ternaard. Bernard raakte diep onder de indruk van dit machtige instrument dat letterlijk met handen en voeten bespeeld werd.

Winsemius bespeelde het orgel tijdens het kerkelijk huwelijk van Willem Alexander en Máxima Zorreguieta op 2 februari 2002 en tijdens de inhuldiging van koning Willem Alexander op 30 april 2013.

FOTONIEUWS