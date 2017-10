Conrad Berghoef is Leraar van het Jaar 2017

DRACHTEN - Conrad Berghoef, leraar op de ROC Friese Poort in Drachten, heeft zaterdag de prijs Leraar van het Jaar 2017 gewonnen. Hij kreeg de onderscheiding binnen de categorie MBO. In totaal werden er in vier categorieën prijzen uitgereikt. Naast MBO zijn dat de sectoren Speciaal Onderwijs en Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De winnaars werden zaterdag bekendgemaakt tijdens het Lerarencongres in Amersfoort.

De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs. Ze zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s bestormden de winnaars de piste om hun trofee te ontvangen uit handen van minister Bussemaker.

Conrad Berghoef stelt zichzelf totaal in dienst van zijn studenten en wil een blijvende indruk op hen achterlaten. Zijn studenten geven aan dat hij als leraar soms streng is, maar altijd duidelijk en rechtvaardig. In zijn rol als ambassadeur wil Conrad opkomen voor de autonomie van de docent en de verbindende rol innemen in de samenwerking met collega's. Bovendien is Conrad niet bang om op tenen van beleidsmakers te gaan staan om het MBO de positieve uitstraling te geven die het verdient.