Boze Tilsters voeren protest op rotonde

Publicatie: za 07 oktober 2017 17.10 uur

KOOTSTERTILLE - Een tiental inwoners van Kootstertille heeft zaterdag actie gevoerd op de rotonde in het dorp. Het verkeer werd tot op zekere hoogte tegen gehouden en ze lieten zien dat ze tegen de komst van een co-vergister zijn.

De bewoners van Kootstertille vinden dat ze niet serieus worden genomen door de gemeente. Ze vrezen dat de komst van een co-vergister niet veel goeds zal zijn voor het dorp. De vergister kan voor overlast gaan zorgen. "Duidelijkheid is er ook niet. In opdracht van de gemeenteraad moesten eerst alle vragen, die op de site van de gemeente mochten worden gesteld, worden beantwoord. Tot nu toe zijn nog steeds niet alle vragen beantwoord." zo is de reactie van de bewoners.

De bewoners uit het dorp stelden o.a. vragen over de afstand: de mega-vergister komt op 200 meter van de Tillebuorren terwijl in de vergunning staat dat er geen woningen binnen 500 meter staan. Ook is onduidelijk of er al contact is geweest met de NAM en Gasunie over de veiligheid van de gehele situatie. "De gemeente verwijst naar de provincie, de provincie naar de FUMO: de bewoners van Kootstertille worden ondertussen van het kastje naar de muur gestuurd."

Woensdag 11 oktober om 19.30 uur is er in Buitenpost een informatieavond en donderdag 19 oktober om 19.30 uur moet de gemeenteraad beslissen of de grond wordt verkocht. Plaatselijk Belang Kootstertille roept iedereen op om naar beide bijéénkomsten te komen. "Laat zien en horen dat je tegen de mega vergister bent."

FOTONIEUWS