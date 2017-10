Drukke open dag bij kringloop De Wissel Dokkum

Publicatie: za 07 oktober 2017 14.35 uur

DOKKUM - Zaterdag was er bij kringloopbedrijf De Wissel in Dokkum Open Dag. Stichting Kringloopbedrijf De Wissel had het bedrijf open gesteld om het publiek kennis te laten maken met het kringloopbedrijf.

Naast een bezoek aan de winkel kreeg het publiek ook de gelegenheid om eens achter de schermen te kijken in alle magazijnen en het nieuwe sorteercentrum. Honderden nieuwsgierigen kwamen naar het kringloopbedrijf om lekker te sneupen in de vele voorraden en de kassa's draaiden volop. Voor de bezoekers was er koffie met oranjekoek en er was live muziek van Alline en Lieuwe.

