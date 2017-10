Concert Koninklijke Luchtmacht gaat zeker door

Publicatie: za 07 oktober 2017 11.21 uur

BURGUM - Het benefietconcert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht in Burgum gaat zeker door. Rotary Clubs Bergum en Lauwersland organiseren het concert en zaten deze week met de handen in het haar nadat sporthal De Westermar afbrandde. Hier zou op 13 oktober het concert plaatsvinden. Vrijdag werd uiteindelijk een alternatieve locatie gevonden. De organisatie zal maandag bekendmaken waar dat zal zijn.

Het was nog spannend of de Luchtmacht kapel akkoord zou gaan met de nieuwe plek. Nico Lijkelema, woordvoerder namens de organiserende Stichting Community Service Rotary Club Bergum: "Uiteindelijk heeft de Luchtmacht kapel hierin het laatste woord. Ik ben ontzettend blij dat we kunnen zeggen dat het door gaat! Niet in de laatste plaats omdat de opbrengst voor stichting Lezen en schrijven is."

Er waren in de afgelopen tijd al zo'n 400 kaarten verkocht en er zijn nog kaartjes beschikbaar. Deze kosten 15 euro en kunnen besteld worden via www.rotaryclubbergum.nl/concert