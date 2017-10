Drachtster betrokken bij dodelijk ongeval

Publicatie: za 07 oktober 2017 11.15 uur

DRACHTEN - Een 55-jarige automobilist uit Drachten was vrijdagmiddag betrokken bij een dodelijk ongeval op de A28 in Hoogeveen. Een 72-jarige motorrijder uit Barneveld verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam in botsing met de auto van de Drachtster.

De motorrijder is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De politie doet nader onderzoek en maakte een registratie van het ongeval.