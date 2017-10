Opnieuw inbraak in telefoonwinkel Dokkum

Publicatie: vr 06 oktober 2017 09.03 uur

DOKKUM - In de nacht van donderdag op vrijdag is opnieuw ingebroken in een telefoonwinkel in Dokkum. Bij Welcom bij Zwaagstra werd rond 3.20 ingebroken en werd het nodige buitgemaakt. Volgens de eigenaar ging het om een goed voorbereide inbraak, die in 5 minuten werd voltooid. "Mochten er mensen vanacht rond 03.20 iets gezien of gehoord hebben, dan horen wij en de politie dit uiteraard graag!", schrijft de ondernemer op Facebook.

M&S Telecom 4U, een telefoonzaak aan de Aalsumerpoort in Dokkum werd vorige week voor de tweede keer de dupe van een inbraak. Ook die inbraak vond 's nachts plaats.