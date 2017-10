Weinig belangstelling voor blurring in Drachten

Publicatie: vr 06 oktober 2017 03.00 uur

DRACHTEN - Onder de winkeliers in Drachten is weinig belangstelling voor blurring. Dit is een mengvorm van retail en horeca, zoals een kapper waar een biertje aangeboden wordt of een boekenzaak waar het bij een presentatie mogelijk is een wijntje te drinken.

GroenLinks stelde dinsdag in de raadsvergadering vragen over blurring in de gemeente. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, naar aanleiding van het bijschaven van de Drank- en Horecawet in 2015, gemeenten aangeschreven over een proef. Fractievoorzitter Piet de Ruiter vroeg zich af of er wellicht ook in Drachten belangstelling is om aan zo’n pilot deel te nemen.

"Er is een kleine ambtelijke verkenning onder de winkeliers geweest. Zij bleken er weinig belang bij te hebben", gaf burgemeester Tom van Mourik aan. Om aan de pilot deel te nemen, want in principe is een mengvorm van horeca en retail niet toegestaan, is er een minimum aantal winkeliers nodig en die bleek in Smallingerland niet te vinden. Van Mourik ziet wel wat de eventuele meerwaarde van blurring kan zijn. "In het veranderend winkellandschap moet de concurrentie met webwinkels aangegaan." Toch stipt hij ook de nadelen aan op gebied van volksgezondheid en legaliteit van alcoholgebruik.