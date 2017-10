Scenario's voor rotonde Eikensingel gesimuleerd

Publicatie: vr 06 oktober 2017 00.05 uur

DRACHTEN - De werkzaamheden rond de rotonde op de Zuiderhogeweg en de Eikensingel gaan volgend jaar van start. De fractie van de PvdA stelde dinsdagavond vragen hoe deze aanpak wordt verweven met de grote projecten Gomarus College en het zwembad, die voor de deur. "Helaas. Helemaal met elkaar verweven kunnen we nog niet", aldus wethouder Jouke de Jong.

De PvdA vroeg zich af hoe de samenhang tussen deze projecten wordt geborgd, omdat er ook drie verschillende portefeuillehouders betrokken zijn bij het project. "Ideaal zou zijn dat alles perfect in elkaar valt", aldus raadslid Theun de Boer. Volgens wethouder De Jong is dat erg lastig. "Op het Gomarus College is nog geen beleid gemaakt, dus kan dat nog niet in de versnelling. Het zwembad zal rond 2020 worden gerealiseerd, maar daar moet de raad nog een besluit over nemen."

Voor de rotonde in de Eikensingel geldt dat er volgend jaar rekening moet worden gehouden met verschillende scenario's. "We werken verschillende scenario's uit. Hoe moet de rotonde er in 2030 uit zien. Kan die het aan als het nieuwe zwembad klaar is of wellicht niet gerealiseerd is."