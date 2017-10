Subsidie van 15.000 euro voor PlusBus

Publicatie: do 05 oktober 2017 22.09 uur

DOKKUM - De stichting Stichting PlusBus De Lauwers e.o. ontvangt een eenmalige subsidie van 15.000 euro van de DDFK-gemeenten. De stichting organiseert maandelijks zo’n 15 uitstapjes voor ouderen naar allerlei bestemmingen in en buiten de regio. Gebruikers zijn 70-plussers uit Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De belangrijkste inkomsten van de stichting bestaan uit eigen bijdragen van de gebruikers en inkomsten uit sponsoring. De stichting ontvangt geen structurele subsidie van de DDFK-gemeenten. Dankzij de subsidie kan een nieuwe bus worden geleased.

De stichting maakt voor de uitstapjes gebruik van een personenbus. Deze bus wordt geleasd van het Nationaal Ouderenfonds. Het huidige leasecontract is afgelopen en binnenkort dient een nieuw contract voor 6 jaar te worden afgesloten. Bij het afsluiten van een nieuw leasecontract kan de stichting eenmalig een eigen bijdrage inbrengen. Hoe hoger deze inbreng bij aanvang van het contract, des te lager de maandelijkse leasekosten de komende 6 jaar voor de stichting zijn. De stichting brengt een eventuele subsidie van de DDFK-gemeenten, samen met een groot deel van het in de afgelopen jaren opgebouwde eigen vermogen, in het nieuwe leasecontract in. De stichting voorziet duidelijk in een behoefte, want vorig jaar hebben liefst 290 ouderen een of meerdere malen een uitstapje met de PlusBus gemaakt.