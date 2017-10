Beloofde uitbreiding zorg Sionsberg blijft uit

Publicatie: do 05 oktober 2017 20.39 uur

DOKKUM - De beloofde uitbreiding van zorg die vanaf 1 juni aanstaande in de Sionsberg in Dokkum zou gaan plaatsvinden blijft uit. Dat constateerde FNP-raadslid Fedde Breeuwsma afgelopen donderdagavond tijdens de raadscommissie Mienskip in de gemeente Dongeradeel. Tijdens een bijeenkomst in april van dit jaar werd aangekondigd dat er in de Sionsberg zeven dagen per week van acht uur 's ochtends tot elf uur 's avonds huisartsen volwaardig ondersteund zouden worden en dat er van de röntgenafdeling en het lab gebruik gemaakt zou kunnen worden.

Financieel directeur Peter Lalkens liet tijdens die bijeenkomst weten dat het aantal patiënten weer op het niveau zit van voor de doorstart. Verder benoemde hij dat de wachttijden erg kort zijn en dat er extra capaciteit komt op het moment dat de wachttijden oplopen. Verder zijn er zes huisartsenbedden gerealiseerd in de Waadwente, waar patiënten kort kunnen verblijven als dat nodig is. Financieel directeur Peter Lalkens is inmiddels weg bij Sionsberg in Dokkum.

Wethouder Pytsje de Graaf was donderdagavond niet op de hoogte van de stand van zaken. Ze gaat binnenkort om tafel met de vervangende directeur om opheldering te krijgen. De website van het ziekenhuis is voor het laatst in juli van dit jaar bijgewerkt en sinds die tijd lijkt het erg stil in het Dokkumer medisch centrum.