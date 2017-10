Afsnijden op de A7: boete en werkstraf

Publicatie: do 05 oktober 2017 20.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoonster van Oudega (Sm.) die op 8 juli vorig jaar op de A7 tussen Groningen en Heerenveen een andere automobiliste tot stoppen dwong, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf en een geldboete. De vrouw vond dat de andere bestuurster haar had afgesneden bij inhalen. De Oudegase ging vervolgens voor de andere auto rijden en dwong de bestuurster te stoppen.

Dat er niet een ernstig ongeluk was gebeurd, was niet te danken aan het rijgedrag van de verdachte, stelde de rechtbank. De andere vrouw was op de vluchtstrook gestopt en had zich wijselijk opgesloten in haar auto. De Oudegase trapte tegen het voertuig en prikte met een schroevendraaier op de motorkap. Ze hield de schroevendraaier vast toen de andere vrouw wegreed, met als gevolg een kras van voor naar achteren op de auto van het slachtoffer.

Vijf dagen later had de vrouw bijna brand veroorzaakt in een appartement aan de Hooizolder in Drachten. Na een meningsverschil met de bewoners had ze een vlam gehouden bij een bus deodorant die ze in brievenbus spoot. Omdat ze maar een paar seconden had gespoten, had de Oudegase geen brand veroorzaakt. De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de vrouw een belaste en onverwerkte jeugd heeft gehad.

Ze nam haar verantwoordelijkheid en zag in dat ze gestraft moest worden. Ze zag ook in dat ze een behandeling nodig heeft. Die moet ze van de rechtbank ook volgen. Ze kreeg een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur en een geldboete van 500 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Aan de vrouw die ze op de A7 heeft afgesneden en belaagd, moet ze 300 euro smartengeld betalen.