Brand na gaslek aan De Biskop in Bakkeveen

Publicatie: do 05 oktober 2017 20.11 uur

BAKKEVEEN - Door een omgewaaide boom is donderdag een gaslek ontstaan aan De Biskop in Bakkeveen. Het vrijgekomen gas vatte daarna vlam doordat de boom op een schakelkast was gevallen.

De brandweer heeft de omgeving van het lek natgehouden. Daarna is de leiding door Leander afgesloten.