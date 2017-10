Sportcomplex in Burgum tot nader orde gesloten

Publicatie: do 05 oktober 2017 20.05 uur

BURGUM - Het sportcomplex van de voetbalclubs BCV en vv Bergum in Burgum zijn tot nader order gesloten. Dat heeft de gemeente Tytsjerksteradiel besloten. Donderdagmiddag zijn hekken geplaatst rondom het kunstgrasveld en tevens zijn bordjes opgehangen.

Door de verwoestende brand in sporthal De Westermar zijn de speelvelden bevuild met brandresten. Het kunstgras is hierdoor zelfs beschadigd geraakt omdat rondvliegende brandende delen het veld hebben beschadigd. Het complex is daarom uit veiligheidsoverwegingen tot nader onder gesloten. Er zullen dus geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in de komende week.