'Smallingerland doet Frysk tekort'

Publicatie: do 05 oktober 2017 18.02 uur

DRACHTEN - De raad van Smallingerland gaat over twee weken debatteren over de wijze waarop de Friese taal binnen de gemeentelijke organisatie moet worden gebruikt. Fractievoorzitter Durk Oosterhof van de FNP hoopt met een krachtig Frysk Taalbelied dat de Friese taal actief wordt gestimuleerd. "It Fryske moat in better en gelykweardiger plak krije."

"Troch it oannimmen fan dit útstel jout de gemeenteried ynhâld oan it gemeentlik taalbelied en wurdt it kolleezje frege dit belied fierder út te wurkjen, finansjeel te ûnderbouwen en om mei in tiidpaad te kommen wêryn't it ymplementeard wurde kin", zette Oosterhof zijn betoog uiteen.

Burgemeester Tom van Mourik liet in een korte reactie weten moeite te hebben met het Frysk Taalbelied. Hij gaf aan dat Smallingerland geografisch gezien een andere positie heeft dan bijvoorbeeld Menameradiel, waar hij ook burgervader is geweest en dat middenin het Friese taalgebied ligt. "We grinse oan Grins. Us situaasje is minder iendúdich as bygelyks Menameradiel. Dit Taalbelied freget in hiel soad fan us organisaasje. Sy rêde dit net op."

Oosterhof benadrukte echter dat zijn initiatief niet meteen om uitvoering gaat, maar om het taalbeleid verder uit te werken en financieel te onderbouwen. Hij kon op veel steun van verschillende partijen rekenen, al wilden die wel graag wat scherpe randjes uit het voorstel halen. Uiteindelijk is er besloten om over twee weken een gesprek te voeren over een procesnotitie over de Friese taal. "Want we doen de Friese taal hier in Smallingerland tekort", gaf GroenLinks-fractievoorzitter Piet de Ruiter aan.