Officier:vrijspraak voor kopschop-incident Ameland

Publicatie: do 05 oktober 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Henk Mous heeft donderdag vrijspraak gevraagd in een ernstige kopschop-zaak. Een toen 19-jarige jongen uit Twijzelrheide liep op 10 augustus 2015 een drievoudige kaakbreuk op, toen hij op een camping op Ameland meermaals tegen het hoofd werd getrapt. De vermeende dader, een 22-jarige inwoner van Zaandam, ontkende. Hij moest donderdag voor de rechter verschijnen. Het slachtoffer en diens vrienden hadden hem herkend aan de hand van een foto op Facebook.

Verhitte gemoederen

De mishandeling vond plaats op de Strandweg bij Buren. De Twijzelerheidster en een paar vrienden hadden mot gekregen met een paar vrienden van de Zaandammer. Een van de jongens van de 'tegenpartij' pleegde een telefoontje, waarop de Zaandammer en nog een paar vrienden ten tonele verschenen. De Zaandammer zei dat hij alleen maar geprobeerd heeft de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. 'Ik heb geen geweld gebruikt', benadrukte hij.

Duw- en trekwerk

Dat hadden zijn vrienden ook verklaard, eerst bij de politie en later bij de rechter-commissaris (RC). Er zou alleen wat 'duw- en trekwerk' zijn geweest. Die verklaringen staan haaks op wat het slachtoffer en diens vrienden hebben verklaard. De Twijzelerheidster werd letterlijk door iemand van zijn fiets geslagen. Hij kreeg vervolgens een trap in het gezicht toen hij op zijn knieën op de grond lag. Met als gevolg dat zijn onderkaak op drie plaatsen was gebroken.

Foto op Facebook

Hij had de Zaandammer herkend op een foto op Facebook als degene die hem had mishandeld. Ook zijn vrienden hadden de verdachte aangewezen, een van de vrienden had zelfs geen enkele twijfel over de identiteit van de dader. Toch was het voor de officier allemaal te mager: Mous moest toegeven dat de verdachte en een vriend 'heel veel' op elkaar lijken. Toen die vriend bij de RC de vraag kreeg of hij wellicht geweld had gebruikt, wilde hij geen antwoord geven.

Mogelijke dader ontkomt

Mous vond het bewijs al met al onvoldoende om een straf te eisen voor de Zaandammer, hij vorderde vrijspraak. De officier kon zich niet aan de indruk onttrekken dat er bij de groep uit Zaandam afspraken zijn gemaakt over wat er verklaard moest worden. 'Zodat de mogelijke dader ontkomt', aldus de officier. Het slachtoffer had een fikse schadevergoeding ingediend. De jongen heeft drie maanden lang vloeibaar voedsel moeten eten, hij was in die periode tien kilo afgevallen. Hij heeft nog steeds pijnklachten.

'Walgelijk en onmenselijk'

In zijn slachtofferverklaring schreef hij dat het hem 'steekt' dat de verdachte zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij noemde het tegen het hoofd trappen van iemand die op de grond ligt, 'walgelijk en onmenselijk'. Als de rechtbank de Zaandammer vrijspreekt, zal de door de Twijzelerheidster ingediende schadevergoeding moeten worden afgewezen. Hij wil 3500 euro smartengeld van de Zaandammer plus ruim 1200 euro aan gemaakte onkosten. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.