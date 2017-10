Oorzaak brand in De Westermar nog onbekend

Publicatie: do 05 oktober 2017 14.19 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand in sporthal De Westermar in Burgum. De sporthal werd woensdag omstreeks 22.30 uur afgesloten door de beheerster nadat er in de avond nog door senioren was gekegeld op de bovenverdieping. Een uur later stond het gebouw in lichterlaaie en sloeg een beveiliger alarm. De brandweer arriveerde om 23.35 uur (klik hier voor video met tijdlijn).

De sporthal werd gebruikt door 17 verenigingen en de gemeente heeft ze inmiddels allemaal persoonlijk ingelicht. Er zal de komende week gezocht worden naar een oplossing. Burgum beschikt bij het zwembad ook over een grote sporthal en tevens staat er een kleinere sporthal naast het Singelland in Burgum.

Geen asbest

De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen. De sporthal is zo'n tien jaar geleden gerenoveerd en destijds is alle asbest verwijderd. De brandweer heeft woensdagnacht meetploegen ingezet en ook uit de metingen bleek dat er tijdens de brand geen extreem gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen in de rondvliegende rookwolken.

Kunstgras BCV beschadigd

De rookwolken en brandende deeltjes trokken over het nieuwe kunstgrasveld van BCV. Daardoor is het veld beschadigd. Op een aantal plekken zou het kunstgras gesmolten zijn door de hitte. Het kunstgras is een jaar geleden aangelegd. Mogelijk komt er deze week nog een bindend advies om de komende week niet op het veld te sporten. Ook vanwege de vrijkomende rook die nog altijd vrijkomt uit de puinresten van de sporthal. Later zal onderzocht moeten worden hoe groot de schade aan het veld is.