Vijftal gepakt voor inbraak in Drachten

Publicatie: do 05 oktober 2017 13.43 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag vijf verdachten aangehouden op verdenking van inbraak op twee verschillende adressen in Drachten.

Omstreeks 15.00 uur kregen agenten een melding dat drie jongens geprobeerd hadden een woning binnen te komen op de Noorderdwarsvaart. In deze woning was op dat moment een 17-jarig meisje aanwezig die helemaal in paniek raakte.

Nadat zij gestoord waren, vluchtte de groep richting de Zuiderdwarsvaart. Ook zijn de jongens een leegstaand pand binnen geweest op de Noorderdwarsvaart. Doordat de melder een signalement gaf konen agenten na een korte zoektocht alle drie de jongens aanhouden op de rotonde Zuiderdwarsvaart met de Splitting.

De aangehouden jongens betreffen een 14-jarige jongen uit Oosterwolde, een 16-jarige jongen uit Oudehaske en een 15 jarige jongen uit Drachten. Na de aanhouding zijn zij overgebracht naar arrestantencomplex te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek.

Op dezelfde dag wist de politie om 15.45 uur verder twee mannen aan te houden voor inbraak. Er was op dat moment een melding gekomen vanaf de Engwerd te Drachten. De bewoners hadden een tweetal inbrekers overlopen bij hun woning. De bewoners konden één van hen vasthouden. De tweede was de wijk in gevlucht. Er werd nog een onbekende buit gemaakt. Na een Burgernet-actie kon ook de gevluchte man worden aangehouden op De Slag in Drachten.

De aangehouden verdachten betreffen een 18-jarige man uit Drachten en een 18-jarige zonder vaste woon en verblijfplaats. Ook zij zijn ingesloten voor verhoor en onderzoek.