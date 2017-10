A7 tijdelijk dicht door omgevallen boom

Publicatie: do 05 oktober 2017 12.02 uur

TERWISPEL - De snelweg A7 bij Terwispel is donderdag aan het einde van de ochtend enige tijd afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. Er was een boom over de weg gevallen (van Drachten richting Heerenveen).

Er ontstond een file vanwege de versperring. De politie kon omstreeks 12.00 uur melden dat er inmiddels weer één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer. Er was op dat moment nog wel sprake van een file.