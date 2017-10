Auto's in botsing op Bohrlaan in Drachten

Publicatie: do 05 oktober 2017 11.50 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Twee auto's raakten donderdag rond kwart over negen op de Bohrlaan op industrieterrein Drachten-Azeven met elkaar in botsing. Vermoedelijk nam de bestuurder van de witte bestelbus de bocht te krap, waarna hij in botsing kwam met de tegemoetkomende zwarte Fiat.

Voor de bestuurster van de zwarte Fiat kwam een ambulance ter plaatse. Zij is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

