Storm: dakrand van De Lawei laat los

Publicatie: do 05 oktober 2017 11.44 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest donderdagochtend uitrukken voor schade aan De Lawei in Drachten. De metalen dakrand liet los door de harde rukwinden. De politie heeft uit veiligheidsoverwegingen de Gauke Boelensstraat aan de zijde van De Lawei afgezet met linten.

De brandweer is aan de slag gegaan om de situatie weer veilig te stellen. Vanaf het dak zijn brandweerlieden aan de slag gegaan om de strip vast te zetten of te verwijderen. Met de ladder omhoog gaan, was te gevaarlijk in verband met de harde wind. De brandweer en politie zijn rond 12.00 uur weer vertrokken. De afzetting bleef op dat moment nog wel aanwezig.

