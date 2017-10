Dronebeelden van verwoeste sporthal in Burgum

Publicatie: do 05 oktober 2017 11.35 uur

BURGUM - Vanuit de lucht is goed te zien hoe sporthal De Westermar in enkele uren tijd volledig is de as is gelegd. De brand brak woensdagavond uit en binnen een uur tijd stond de gehele sporthal en kantine in lichterlaaie.

Burgumer Jaap Kingma maakte donderdagochtend beelden met zijn drone van de verwoesting.