Raad vecht voor tweede tankautospuit in Drachten

Publicatie: do 05 oktober 2017 11.00 uur

DRACHTEN - In tegenstelling tot het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dient gemeente Smallingerland toch een zienswijze tegen het nieuwe dekkingsplan van Brandweer Fryslân in. Een meerderheid van de raad wil namelijk de tweede tankautospuit voor de kazerne in Drachten behouden.

In dekkingsplan komt die, samen met de meetploeg, te vervallen. De Veiligheidsregio Fryslân wil de specialismen en het materieel beter over de provincie spreiden. De tweede tankautospuit van Drachten zou dan een back-up worden, in het geval een wagen van een andere kazerne in onderhoud gaat. "Met een beetje extra geld kunnen wij 'onze' tankautospuit behouden", verklaarde CDA-fractievoorzitter Jan Groen. Hij stelt vast dat het brandweerkorps in korte tijd van drie naar één wagen gaat en dit een aderlating is voor de vrijwillige brandweer in Drachten.

De Eerste Lokale Partij (ELP) kwam net als het CDA met een amendement. "Onbegrijpelijk dat de tankautospuit en de meetploeg voor Drachten verloren gaan", motiveerde raadslid Chiel Bolt. In overleg met het CDA voegden de beide partijen hun amendementen samen, waarin vooral het behoud van de tweede tankautospuit naar voren komt. De partijen kregen de steun van VVD, ChristenUnie en SmallingerlandsBelang en daarmee een meerderheid van de raad.

Burgemeester Tom van Mourik motiveerde waarom het college in eerste instantie geen zienswijze in willen dienen. "Het wordt niet per definitie slechter. Slechts vier keer per jaar komt het voor dat twee tankautospuiten tegelijk worden ingezet. Ik besef overigens wel dat financieel gezien dit dekkingsplan voor Smallingerland een loodzwaar traject is geweest."