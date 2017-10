Verdachte woninginbraak aangehouden in Drachten

DRACHTEN - Aan de Slag in Drachten is woensdagmiddag een man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht te hebben ingebroken in een woning aan de Engwerd in Drachten.

De politie heeft mede dankzij oplettende Burgernetdeelnemers de verdachte kunnen pakken. In eerste instantie was de vermoedelijke inbreker gezien bij de Tjaarda en is later verderop in Drachten aangehouden. De man is meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verhoor.