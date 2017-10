Drachtster overleden na scooterongeluk

Publicatie: di 03 oktober 2017 20.25 uur

DRACHTEN - De zeventienjarige man uit Drachten, die maandagmiddag in botsing kwam met een bestelbusje in zijn woonplaats, is aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeval vond maandag omstreeks 16.30 uur plaats op de Eendekroos in Drachten. Het slachtoffer reed samen met een passagier op een fietspad en op de Eendekroos vond de aanrijding met de bestuurder van een bestelbus plaats. Het slachtoffer is per traumahelikopter overgevlogen naar het UMCG in Groningen. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De passagier raakte lichtgewond.