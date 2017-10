Fly-past als eerbetoon over crashlocatie Lancaster

Publicatie: di 03 oktober 2017 19.00 uur

WARTEN - De laatste nog vliegende Lancaster van de Royal Air Force uit Engeland heeft dinsdagmiddag een eerbetoon gebracht ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van de bommenwerper die neerstortte in het natuurgebied bij Warten. Op hetzelfde moment werd een korte ceremonie gehouden op de plek waar de Lancaster R5682 opgegraven wordt. De Fly-past trok de aandacht van honderden nieuwsgierigen. Mensen die geduld hadden zagen zo'n 15 minuten later nog twee F-16's razend snel overvliegen.

Tijdens de berging van de neergestorte bommenwerper zijn in de afgelopen tijd menselijke resten en kledingresten gevonden. Dat werd dinsdag ook bekendgemaakt. De Lancaster R5682 stortte op 5 september 1942 neer in de Neare Saiter (Alde Feanen) bij Warten (bekijk deze video voor uitleg over de gehele berging).

