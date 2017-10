N357 dicht na botsing vrachtauto en auto

Publicatie: di 03 oktober 2017 18.29 uur

HALLUM - De Ljouwerterdyk (N357) bij Hallum is dinsdag aan het einde van de middag afgesloten voor het doorgaande verkeer in verband met een fors ongeval tussen een auto en een vrachtwagen. Hierbij raakte één persoon gewond.

De twee voertuigen kwam door onbekende oorzaak met elkaar in botsing, de vrachtwagen raakte hierbij in de slip en kwam net voor een sloot tot stilstand. Een inzittende van de auto raakte gewond en deze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg blijft waarschijnlijk nog een lange tijd afgesloten. Beide voertuigen hebben veel schade opgelopen en moeten weggesleept worden. De politie gaat ter plaatse onderzoek doen.