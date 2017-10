Automobiliste whatsappte in verkeer: boete

Publicatie: di 03 oktober 2017 17.27 uur

MAKKINGA - ASSEN (ADP) - Een 26-jarige vrouw uit Makkinga had tijdens haar autorit op 23 maart van vorig jaar meer oog voor haar mobiel dan het verkeer. Ze lette hierdoor volgens de rechtbank in Assen onvoldoende op en veroorzaakte een ongeval in Smilde. Een boete van 500 euro kreeg de vrouw opgelegd. Met daarnaast een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden.

Milder

De straf is milder dan de geëiste duizend euro en drie maanden lang het roze papiertje afstaan. Door de botsing op een rij stilstaande auto’s liep een medeweggebruiker een whiplash op. Dit valt volgens de rechter niet onder de noemer ‘zwaar letsel’. Hierdoor pakte de straf wat milder uit.

Afgeleid

De vrouw zei tijdens de zitting dat ze alleen appte toen de wagen voor een rotonde stilstond. Tijdens het rijden lag haar mobieltje naast haar op de stoel. De rechters vinden dat de vrouw zich hoe dan ook door WhatsApp heeft laten afleiden, waardoor het ongeval kon gebeuren. Ze is met een vaart van 80 kilometer per uur op de rij auto’s geklapt. Wel sierde het de vrouw dat zij contact opnam met het slachtoffer.