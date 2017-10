Meisje tegen hoofd getrapt: 'misselijkmakend'

Publicatie: di 03 oktober 2017 15.50 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Drachtster hoorde dinsdag een celstraf en een werkstraf tegen zich eisen, voor wat officier van justitie Peter van der Spek 'een misselijkmakende trap' noemde. Van der Spek achtte een poging tot doodslag bewezen. De Drachtster zou in de nacht van 18 juni op de Noordkade een meisje tegen het hoofd hebben geschopt. Vlak daarvoor zou hij de vriend van het meisje een gebroken neus hebben geslagen. Een omstander had het trapincident gefilmd en op Facebook gezet.

'Doffe klap'

Dat filmpje werd op de zitting vertoond. De verdachte beweerde dat hij het meisje tegen de schouder had getrapt en niet tegen het hoofd. Op het filmpje was duidelijk een doffe klap te horen op het moment dat hij het meisje raakte. Dat geluid hoorde volgens de Drachtster niet bij een trap tegen het hoofd. 'Dat is meer een “klets”, wist de verdachte. Degene die het filmpje maakte, had, net als een de portier van een horecagelegenheid, verklaard dat de Drachtster het meisje wel degelijk tegen het hoofd had geschopt.

Poging doodslag

De jongen zou tegen twee vrienden hebben gezegd dat ze moesten verklaren dat hij het meisje op de borst had geraakt, omdat hij anders voor een poging tot doodslag voor de rechter moest komen. De Drachtster ontkende: de vrienden zijn geen vrienden meer en het meisje dat hij geschopt zou hebben zou het veel erger maken dan het in werkelijkheid is geweest. Volgens hem speelde het meisje 'een spelletje' om hem zwart te maken.

Gat in de tong

Ook bij haar verwondingen, en dan vooral de nasleep -het meisje heeft een aantal weken pijn gehad en niet kunnen werken- had de Drachtster zijn twijfels. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat het meisje een gat in de tong had en blauwe plekken in het gezicht. De neus van haar vriend stond scheef. De officier noemde het 'heel schrijnend' dat de Drachtster de verklaring van het slachtoffer in twijfel trok.

'Kadenverbod'

'Dat getuigt van geen enkel zelfinzicht', aldus Van der Spek. De Drachtster heeft ruim een maand vastgezeten. Hij werd vrijgelaten, kreeg een enkelband om en mocht zich niet op de Kaden laten zien. De officier wil dat de 'Kadenverbod' gehandhaafd blijft. Verder moet de verdachte zes maanden de enkelband blijven dragen en thuis blijven. Ondanks de ontkennende houding van de Drachtster besloot de officier om toch het advies van de jeugdreclassering te volgen.

Beperkte intelligentie

De officier hield er rekening mee dat bij de jongen een beperkte intelligentie is vastgesteld. Hoewel hij volgens eigen zeggen 'gevoelsmatig op de wip' zat, verzocht de officier de rechtbank een behandelingsverplichting aan de verdachte op te leggen -voor de agressieproblematiek en middelengebruik, plus deelname aan het traject ITB-Harde Kern. Verder eiste Van der Spek een celstraf gelijk aan het voorarrest, plus 240 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur. en een drugs- en alcoholverbod. Hij oordeelde dat ook bewezen kan worden dat de Drachtster begin dit jaar een aantal maanden ghb en speed heeft gedeald.

De Leeuwarder rechtbank doet op 17 oktober uitspraak.