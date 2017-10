Cel en behandeling voor dealer op mountainbike

Publicatie: di 03 oktober 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Drachtster die zo'n zeven maanden lang speed, ghb en xtc heeft gedeald is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De man heeft vanaf eind oktober vorig jaar tot begin juni van dit jaar harddrugs gedeald. De rechtbank rekent het hem extra zwaar aan dat hij ook aan minderjarigen drugs heeft verstrekt.

De Drachtster werd vorig jaar tot twee keer toe aangehouden met drugs op zak. De eerste keer was op 1 mei, toen hij een klein Karvan Cevitam-flesje met ghb aan een jongen overhandigde. De tweede keer dat hij werd opgepakt was een maand later, nadat de politie verschillende meldingen had binnengekregen van jongeren die onwel waren geworden na het innemen van drugs. De Drachtster stond bij de politie bekend als de dealer op de mountainbike.

De man groeide letterlijk op tussen de drugs: toen hij een klein jongetje was, dealde zijn moeder. De Drachtster gaf aan dat hij toe is aan verandering, hij wil van de verdovende middelen af. De rechtbank gaf hem die mogelijkheid en plaatste hem onder toezicht van de reclassering. Hij moet een behandeling bij de verslavingszorg ondergaan en hij moet meewerken aan urinecontroles, om er zeker van te zijn dat hij drugsvrij blijft.