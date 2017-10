Scooterrijder in botsing met bestelbus in Drachten

Publicatie: ma 02 oktober 2017 16.47 uur

DRACHTEN - Aan de Eendekroos in Drachten is maandagmiddag een 17-jarige scooterrijder uit Drachten in botsing gekomen met een wit bestelbusje. De scooterrijder reed vermoedelijk over het fietspad en kwam omstreeks 16.15 uur in botsing met de bestuurder van het busje. Achterop de scooter zat een jongeman. Hij raakte lichtgewond.

Zowel twee ambulances, de politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer uiteindelijk per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

