Huis van de maand: Sparrewei 6 in Kollumerzwaag

Publicatie: ma 02 oktober 2017 15.09 uur

KOLLUMERZWAAG - Sparrewei 6 in Kollumerzwaag

Prijs: 122.500 euro k. k.

Aan de doorgaande weg van Kollumerzwaag gelegen verrassend ruime half vrijstaande woning met diepe achtertuin gelegen op een perceel van 255 m2.

Indeling:

Entree, hal met meterkast, slaap- of hobbykamer, woonkamer met balkenplafond, open keuken met o.a. elektrische oven, 4-pits gastoestel en wasemschouw. Badkamer met douche, wastafelmeubel, toilet en witgoedaansluitingen, bijkeuken met cv-opstelling, achterentree.

Eerste verdieping: ruime overloop, twee royale slaapkamers. Mogelijkheid tot het realiseren van nog een slaapkamer. Deze verdieping is geheel gemoderniseerd en o.a. v.v. spacwerk.

De besloten achtertuin is gelegen op het zuidwesten en biedt u veel privacy. De tuin biedt toegang tot een garage die in gebruik is bij de huidige eigenaar. Deze garage is ruim en eventueel ter overname.

Deze scherp geprijsde woning verdient enig onderhoud, die wij u graag toelichten tijdens een bezichtiging.

De eerste verdieping is al grotendeels vernieuwd en heeft de mogelijkheid tot het maken van nog een slaapkamer. In 2013 o.a. voorzien van radiatoren.

De woning wordt verwarmd door een Remeha HR combiketel uit 2007.

Ook is in 2007 de elektrische installatie incl. meterkast vernieuwd.

Het balkenplafond in de woonkamer is aangebracht in 2005.

De badkamer is vernieuwd in 2013. Het woonhuis heeft volop mogelijkheden om het in te richten naar uw eigen wensen. Klik hier voor meer informatie over deze woning.

"Wij heten u alvast van harte welkom op deze leuke locatie."

Klik hier voor meer informatie over deze woning