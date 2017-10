Carillon Dokkum opengesteld in oktober

Publicatie: ma 02 oktober 2017 15.02 uur

DOKKUM - Sinds een aantal jaren doet de gemeente Dongeradeel mee aan het landelijke project ‘Oktober Kindermaand’. Hierbij kunnen kinderen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school kennismaken met kunstzinnige en culturele activiteiten in de gemeente. Een populaire activiteit is een bezoek aan het carillon van het fraaie stadhuis in Dokkum dat met maar liefst 49 klokken vanuit de koepel over de stad klinkt.

Op zaterdag 7 oktober ontvangt Auke de Boer, de stadsbeiaardier van Dokkum, kinderen die meer van dit instrument willen zien en wel eens willen weten ‘waar de klepel hangt’. Tevens gaat het carillon ook als juke box fungeren. Uit een lijst van ‘greatest hits’ (pop, rock of klassiek) kun je een nummer kiezen, dat vervolgens door beiaardier Auke de Boer wordt gespeeld. Dokkum heeft al zeker sinds 1615 een klokkenspel. Het wordt vandaag de dag tot een van de mooiste instrumenten van ons land gerekend. Iedere vrijdagavond laat het zich een uur ‘live’ horen.

Zelf ook eens het stokkenklavier van dichtbij bekijken of de toetsen aanraken? Dat kan op zaterdagmiddag 7 oktober tussen 14 en 16 uur. Kom langs op het stadhuis aan de Zijl of meld je aan via 06-40335580 als je zeker wilt zijn van een plaatsje.