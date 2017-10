Steile 30 km-tunnel in Zomerweg is bewuste keuze

Publicatie: zo 01 oktober 2017 15.30 uur

HURDEGARYP - De steile helling van de tunnel in de Zomerweg tussen Burgum en Hurdegaryp is een bewuste keuze. Dat laat de gemeente Tytsjerksteradiel deze site weten. De helling is zo steil dat automobilisten bij het inrijden van de tunnel niet zien of er een tegenligger aankomt. Dit geldt tevens bij het uitrijden. Op het laatste moment kan een tegenligger opdoemen en door de slinger in de weg is het een hele kunst om met 80 km/u aan de juiste kant van de weg te blijven (zie video).

De situatie zorgt voor ergernis bij automobilisten. Het bewoog GrienLinks-raadslid Brigitta Scheepsma vorige maand om de wethouder Ellen Bruins Slot van Tytsjerksteradiel hierover te bevragen. De gemeente is in overleg met de provincie om te kijken op welke manier het verkeer het best kan worden afgeremd voor de tunnel. Hoewel er eerst een snelheidsbeperking van 60 km/u was, is deze recent weggehaald en geldt er een maximumsnelheid van 80 km/u.

Ontwerpsnelheid tunnel is 30 km/u

"Is het mogelijk om, bijvoorbeeld met landschappelijke elementen, ervoor te zorgen dat automobilisten ook bij het naderen van de tunnel 60 km/u rijden? Of liever nog wat langzamer", is de vraag, die volgens woordvoerder Jaap Middel van Tytsjerksteradiel op tafel ligt. De steilere helling vloeit voort uit de ontwerprichtlijnen. De 'ontwerpsnelheid' is met 30 km/u bewust laag gekozen. "Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen ontwerpsnelheid en de geldende maximumsnelheid. De richtlijnen zijn in Nederland zo opgesteld dat de ontwerpsnelheid comfortabel te rijden is."

De woordvoerder benadrukt dat de Zomerweg vooral een functie heeft voor de bewoners en de aanliggende bedrijven. "Daarbij is het gewenst dat het verkeer rustig rijdt, liefst niet harder dan 60 km/u. Vóór realisatie van de Centrale As hadden de bewoners van de Zomerweg veel last van het sluipverkeer. De hoeveelheid verkeer is afgenomen, maar de snelheid blijft een punt van zorg. Als de tunnel op 60 km/u ontworpen was geweest, dan had men met die snelheid comfortabel door de tunnel kunnen rijden. Daardoor zou de maximumsnelheid massaal overschreden worden."

Steile tunnel moet veilige situatie maken

De keuze voor een lage ontwerpsnelheid is voor een belangrijk deel gemaakt om een veilige situatie te creëren. De verwachting is namelijk dat een hoge snelheid voor een grotere verkeersonveiligheid zorgt. "Met een ernstige afloop als het eens mis gaat." De slinger in de weg, een bocht naar het zuiden, is volgens Middel van belang om de boomsingel in stand te houden. "Die is landschappelijk en ecologisch van belang."

Op dit moment geldt op de plek van de tunnel een maximumsnelheid van 80 km/u. Deze snelheid is veel te hoog voor de steile tunnel. De gemeente laat weten dat zij bewust bezig is om dergelijke wegen in het buitengebied af te waarderen naar zestig. "Passend bij de functie erftoegangsweg. Dit beleid is vastgesteld in de periode dat de Centrale As alleen nog op papier bestond."

Binnenkort wordt de snelheid op de Zomerweg formeel naar 60 km/u verlaagd, met een maximumsnelheid van 50 km/u op het gedeelte zonder fietspad aan de kant van Burgum (Dit laatste is reeds gerealiseerd, red.).